En uhyggelig god aften

08. november 2018, 15:06

Halloween Fejring af halloween er blevet uhyggeligt populært.

I Karup var hele Bredgade lyst op af gule græskarhoveder, som børn fra byens institutioner havde skåret ud med alskens mærkelige grimasser. Hovederne har uddelt af Karup Handelsforening, der samme aften havde gode tilbud på programmet.

I Skelhøje var der fuldt hus med 128 børn til halloween festen, der blev holdt i Skelhøje Kulturhus. Her sørgede huset for lækker mad, garneret med spindelvæv, edderkopper og andre delikatesser. I hvert fald var der kryb og kravl overalt. De børn, der havde mod på at danse med selvlysende skeletter og andre mærkelige skabning, deltog også i børnedisko efterfølgende.

Det forlyder, at alle kom vel hjem fra en grum, gyselig og uhyggelig god fest.