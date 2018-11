Sprit-knallerist på Vester-marksvej

05. november 2018, 09:57

Frederiks Lørdag eftermiddag bemærker en politi patrulje en slingrende knallert på Vestermarksvej. En 46-årig mand fra Frederiks har drukket for meget og bliver taget med til Viborg for at få taget en blodprøve.