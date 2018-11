Fodgængere ses ikke i mørke Hvert år kommer mere end 1000 fodgængere til skade i trafikken, og to ud af tre danskere har svært at se fodgængere, når det er mørkt

06. november 2018, 09:15

”Med mørkt kostume og manglende refleks, er det næsten umuligt for en bilist at se et barn, der rasler med sine venner eller forældre. Selv når der er gadebelysning, kan de mørke skikkelser være svære at spotte. Hvert efterår og vinter ser vi mange skader, der kunne være undgået, hvis fodgængeren havde været lettere at se. Men det er også vigtigt, at bilisterne er ekstra opmærksomme, når mørket er faldet på,” siger Henrik Sagild, skadedirektør i Gjensidige Forsikring.

Trafik Den 31. oktober er det igen Halloween, og mange håbefulde og flot udklædte børn indtager de danske byer med håbet om at skræmme sig til store poser slik. Men det er ikke kun dem, der åbner dørene for de små monstre, der kan få sig en overraskelse. Mange bilister har nemlig svært ved at se fodgængere, når det er mørkt.

Refleksen kan blive for gammel

Hvis en fodgænger bruger reflekser, får bilister fem gange så meget tid til at reagere, i forhold til hvis man ikke har reflekser på. Heldigvis ved de fleste, at det er vigtigt at bære noget pangfarvet eller selvlysende for at blive set – især i efterårsmørket. Men færre er bekendt med, at reflekser faktisk har en udløbsdato. Men det er let at tjekke, om de stadig er gode nok.

”Find alle nye og gamle reflekser frem og hæng dem i et mørkt rum. Brug en lommelygte til at finde ud af hvilke reflekser, der fortsat fungerer, og hvilke der må udskiftes. Ved at lave denne lille praktiske øvelse, kan alle i familien få en forståelse for, hvor vigtigt det er at have fungerende reflekser på, når det er mørkt,” siger Henrik Sagild.