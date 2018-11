Satellit-lægepraksis åbnet i Haderup

03. november 2018, 18:52

Haderup De sidste ti år har borgerne i Haderup været uden egen lægeklinik. Det har i lige så lang tid været et stort ønske, at der igen kom en lægepraksis til byen.

Det ønske er nu gået i opfyldelse.

I januar købte praksislæge Dorthe Hagensen lægeklinikken i Sunds og i den forbindelse blev hun af blandt andet Herning Kommune opfordret til at udvide sit sundhedstilbud til nærområdet.

Dorthe syntes godt om ideen, og der blev derfor afholdt et borgermøde i Haderup i juni måned. Der var overvældende stor tilslutning til mødet og de mange deltagere var meget positive overfor en satellit lægeklinik.

Dorthe Hagensen åbnede derfor dørene til lægeklinikken i Haderup den 4. september. Den har ikke åbent alle ugens dage, men som hun siger her to måneder efter første åbningsdag: »Jo flere patienter, des mere kommer vi til at holde åbent.«