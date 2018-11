Indsamlere søges

02. november 2018, 14:55

Indsamling Søndag den 4. november er der landsindsamling til fordel for Dansk Flygtningehjælp. Der vil være stor brug for de indsamlede penge, idet der er knap 70 millioner flygtninge i verden.

Dansk Flygtningehjælp arbejder i over 30 lande verden over, hvor der ryddes miner, uddeles nødhjælp, sker genopbygning af folks liv, og hvor Dansk Flygtningehjælp også hjælper folk til at vende hjem igen.

Alle de indsamlede midler anvendes udenfor Danmark.