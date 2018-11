Bryllupsmenuen er overskudsmad Når Mia og Casper fra Hammerum skal sige ja til hinanden på lørdag, så er bryllupsmenuen en lidt anden end normalt. Der bliver nemlig serveret restemad i kampen mod madspild

03. november 2018, 09:40

Mia og Casper vandt en bryllupsmenu fremstillet af overskudsmad. De glæder sig til brylluppet på lørdag. Foto: Privatfoto

Madspild Mia Bergqvist Børger og Casper Bakowsky var blandt de knap 300 par som tidligere på året ansøgte om at få serveret restemad, da Grundig med en kampagne søgte brudepar, der gerne ville sætte fokus på madspild. Mia Bergqvist Børger fortæller, at de først og fremmest ansøgte om at være med, da de er optagede af, at maden, vi har, bliver spist, og at vi minimerer den store mængde madspild, der finder sted hver eneste dag. »Der er naturligvis mange flere grunde, som eksempelvis bæredygtighed, men i det store og hele synes vi, at der bliver smidt alt for meget brugeligt mad ud. Hvis vi på nogen måde kan være med til at nedbringe madspildet i Danmark med fokus på vores bryllupsmenu, så er missionen med vores deltagelse lykkedes,« siger de samstemmende.

Genbrugsbrudekjole Mia's brudekjole er også genbrug. Det understreger parrets interesse for bæredygtighed. Prikken over i'et er, at brylluppet er bygget op om et naturtema, hvor grankogler og andet fra efteråret er pynt.

Du smider 42 kilo mad ud hvert år Nina Fuglem, nordisk brandansvarlig i Grundig, fortæller, at restebrylluppet er en del af Grundigs kampagne #respectfood. Alene i Danmark smider vi mad ud, der potentielt kunne have reddet 3 millioner mennesker. Danske hustande, madindustrien og dagligevareforretninger smider hvert år hele 700.000 ton mad ud. Heraf står de danske hustande alene for 247.000 ton brugeligt mad, så kan vi ændre på dette, er vi rigtig glade lyder det fra Grundigs nordiske brandansvarlige. Med sig på holdet har Grundig fået selskab af REMA 1000 Danmark, som vil sørge for at Mia og Casper kan få serveret et festmåltid baseret på mad, der potentielt kunne ryge ud. Og netop REMA 1000 går meget op i, at vi nedbringer madspildet. Madspild er og har været et stort fokusområde for os de sidste 10 år, hvor vi har sat mange store projekter i søen, så vi kan få nedbragt madspild i alle led i værdikæden. Vi har et stort ønske om, at vi ikke smider gode fødevarer ud, når der er mangel på mad, og der er mange mennesker, som sulter rundt omkring i verden. Derfor er det jo en dejlig måde for os at støtte op omkring denne lykkelige begivenhed. At Mia og Casper ønsker at bruge deres store dag til at sætte fokus på sådan et alvorligt emne er prisværdigt, og det ønsker vi at bakke op omkring lyder det fra REMA 1000 Danmark.

Mange ansøgere Hele 300 par fordelt på Norge, Finland, Sverige og Danmark ansøgte om at være med i projektet. Der var relativ få kriterier for at ansøge, bortset fra at brylluppet skulle afholdes i efteråret. For Grundig var det vigtigt at komme i kontakt med par, som deler vores bekymring om, at der smides for meget mad ud i verden. Det eneste vi behøvede var en god begrundelse, og det fik vi bestemt fra Mia og Casper. De går meget op i bæredygtighed, og der er store tanker bag, at bryllupsmiddagen er baseret på overskudsmad.

Respect Food Grundig er et internationalt brand med stor fokus på bæredygtighed. En af mærkesagerne er at reducere madspild. Med Respect Food har Grundig som målsætning at inspirere og forklare, hvordan vi kan reducere madspild med vores innovative produkter.