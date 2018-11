Krolf talenterne bor i Karup og omegn

Krolf Guld, sølv, bronze. I 2018 vindere af klubmesterskaber, landsstævne, diverse bystævner og så lige et Danmarksmesterskab i både hold og individuel seniorkrolf. Det er hvad de 42 medlemmer af Karup/Kølvrå Seniorkrolf Klub har præsteret i år.

Krolfspillerne er i gang hele året. Uanset vejr og vind mødes de to gange i ugen ved seniorhuset i Karup og en gang i ugen i Ringparken i Kølvrå. »Vi har det rigtig hyggeligt sammen,« fortæller Krista Andersen, som var med til at vinde Danmarksmesterskabet 2018 i holdspil. Jens-Ole, der kun har spillet med et par gange, er sikker på, at det er et spil, han godt kan blive bidt af. Det er rart at komme ud, udfordres på spillet og få en snak med dem, man nu kommer på hold med.

Alle seniorer i gamle Karup Kommune, der har lyst til at prøve spillet, er velkomne. Der er i øvrigt kaffe og en hyggesnak efter hver spilledag.

Og når man ser på fordelingen af årets mange medaljer, kunne noget tyde på, at Karup/Kølvrå Seniorkrolf Klub er gode til at lære hinanden op.