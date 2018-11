En oplevelse i SFO’en Konstitueret sognepræst Poul A. Beck fortæller

01. november 2018, 13:58

Karup Jeg var på besøg i SFO’en for at invitere til Lanterne-gudstjenesten. Først mødte jeg alle de herlige unger og fik nøje besked på, hvem der vil have pizza med pepperoni og hvem, der gerne vil have uden.

Bagefter bød den venlige pædagog på en kop kaffe. Medens vi nød den, dukkede der en lille gut op, der også skulle have været med, da invitationerne blev delt ud.

Han blev straks taget i forhør om, hvorfor han ikke var kommet, da alle 0. og 1. klasser blev kaldt sammen.

Det var, fordi han havde fået lov at blive ude - af den og den voksne - forklarede han. Det troede pædagogen ikke på, så de fik sig en lille samtale om at tale sandt.

Lidt senere kom dén voksne, der angiveligt skulle have tilladt junior-borgeren at blive ude i den friske luft. Det viste sig, at det faktisk var sandt. For det ville i virkeligheden være det bedste for alle, lød den konkrete vurdering.

Så skete det: Pædagogen, der før havde være irettesættende, kaldte straks den unge gut til sig. Så ham lige i øjnene og sagde: Vil du godt tilgive mig, at jeg ikke troede på dig før?

Hvor blev jeg glad. Tilgivelse, respekt for de små, vilje til at gøre det godt igen. Jeg synes, det var herligt at opleve. Jeg blev også lidt stolt over at få lov at være en del af lokalsamfundet den kommende tid.

Artiklen her offentliggøres i øvrigt efter aftale med pædagogen.