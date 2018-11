Rundvisning på Karup Kartoffelmelsfabrik

01. november 2018, 14:09

Karup Efterårsferien er slut og kartoflerne er næsten oppe af jorden. Nu har medlemmerne af Familielandbruget MIDT-Jylland så mulighed for at følge kartoflernes vej gennem fabrik til de ender i poser som kartoffelmel. Foreningens medlemmer har længe haft et ønske om at se det nye kartoffelmelsanlæg i Karup, og endelig er det lykkedes. »Det er dejligt, når en fabrik, med relation til landbrugsproduktion, har succes, og det har Karup Kartoffelmelsfabrik. Her har man for nylig udvidet anlægget og fabrikken er i stadig udvikling, med planer om yderligere udbygninger,« siger formanden for Familielandbruget MIDT-Jylland, Anette Klausen.

Hun glæder sig til at se og høre om forarbejdningsprocessen – og ikke mindst, hvad selve dyrkningen og kartoffelkvaliteten har af betydning for den videre fabrikation.

Rundvisningen er åbent for alle, der er tilknyttet foreningen, og den finder sted tirsdag den 6. november. »Vi håber, at rigtig mange medlemmer tager denne spændende mulighed for indsigt til sig,« slutter formanden.