Vores opførsel er blevet mere grøn

31. oktober 2018, 10:57

For langt de fleste danskere vil det anno 2018 være helt utænkeligt, at man smider gamle batterier i den normale skraldespand. Foto: PR

Energi Her i 2018 er det ikke ”smart” at få fløjet jordbær ind fra Sydeuropa med privatjet, blot fordi man vil imponere gæsterne til aftenselskabet med friskplukkede jordbær i marts. Jordbærrene vil jo give en ”grim” smag i munden, fordi vi godt ved, at miljøbelastningen i form af CO2-udslippet i forbindelse med flytransporten til Danmark er kæmpestor. Næh, så vil det være meget mere ”smart” og i tråd med tidens trend at servere en jordbærdessert af danske jordbær fra fryseren.

Vi opfører os i det hele taget - mange uden at de tænker nærmere over det - meget mere ”grønt” end tidligere generationer. Vi smider naturligvis ikke glas og gamle batterier i affaldssækken. Næh, vi har lært at sortere affaldet og aflevere det på rette sted. Og når havemanden helt naturligt smider kartoffelskræller og andet ”grønt affald” i kompostbeholderen i stedet for som tidligere i skraldespanden, ved han, at han mindsker presset på affaldssystemet, samtidig med at han naturligvis bliver beriget med den dejligste kompostjord til køkkenhaven.

Vi har også lært, at efterisolering af vore boliger ikke kun er til gavn for tegnedrengen. Mindre varmeforbrug betyder mindre CO2-udledning, og samtidig giver grønne tiltag på boligen, som efterisolering og udskiftning af de gamle utætte vinduer, en ekstra-gevinst i form af bedre indeklima.

Så alt i alt er vi på rette vej. Til gavn for vores og vores børns fælles fremtid.