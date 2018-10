Gør huset klar til fremtidens regnmængder De færreste af os har gjort huset klar til det vejr, der venter os i fremtiden. Men det bør vi

31. oktober 2018, 10:57

Noget tyder på, at vi skal være klar til større og flere skybrud, så det handler om at få huset klargjort til mere og mere vand fra oven. Foto: PR

Energi Klimaforskerne har sagt det mange gange: At skybryd og ekstremt vejr bliver en følge af klimaforandringerne, og dette efterårs ekstreme nedbørsmængder kunne godt tyde på, at forskerne får ret.

Alligevel har kun et mindretal af danskerne sikret deres boliger mod vandmasser fra oven, viser en undersøgelse. Man skal altså have haft kælderen fuld af regnvand, før vi klimasikrer huset mod oversvømmelser og kloakvand til knæene.

Nogle forsikringsselskaber har forhøjet præmien for de kunder, der allerede har prøvet at stå med vand i gummistøvlerne indenfor. På den anden side tilbyder nogle selskaber en reduktion af forsikringspræmien, hvis man klimasikrer sit hus. En klimasikring kan være mange ting, fra en dyr pumpebrønd til ny belægning på terrassen.

Det er en god ide at få lavet et professionelt klimatjek af sit hus, så man ved, hvor der er behov for at sikre det. Det kan være med en faskine, som regnvandet fra taget ledes hen til, og hvorfra det langsomt synker ned i undergrunden uden om afløb og kloaksystem. Det kan være med en pumpebrønd, der opsamler spildevandet fra gulvafløbet, et tilbageløbsstop, som monteres i en brønd, der samler kloakvandet lige udenfor huset, og hvis kloakvandet ude i vejen løber tilbage, så lukkes der automatisk ved hjælp af en flyder, inden det presses op igennem afløbet inde i kælderen.

De fleste løsninger er pænt dyre, og derfor er en snak med en professionel en god ide.