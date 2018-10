Investér i energibesparelser

31. oktober 2018, 10:57

Energo Det gamle ord ”hvad der er sparet er tjent” passer rigtigt godt på de mange muligheder, man har for at spare på energien i boligen. Det er klart, at man sparer på varmeregningen, hvis man skruer ned for varmen og vælger at leve med en indendørstemperatur på 16 grader. Man kan også vælge den langt mere behagelige og langsigtede løsning, nemlig at investere i for eksempel efterisolering af huset og dermed på sigt være i stand til at spare penge på opvarmningen og samtidig holde en behagelig indetemperatur.

Investeringer i efterisolering, udskiftning af de gamle vinduer til nye, udskiftning af det ældgamle og forslugne oliefyr osv. er her-og-nu-investeringer. Prøv eventuelt at lade en konsulent fra et isoleringsfirma regne på, hvad jeres investering i for eksempel efterisolering vil betyde i årlige besparelser på varmeregningen. I vil sandsynligvis opdage, at investeringen i løbet af nogle år har tjent sig selv ind igen, og herefter er det jer, der bliver de økonomiske vindere i det spil.

På samme måde kan man regne på gevinsten ved at udskifte de gamle hårde hvidevarer med nye, eller gevinsten ved at udskifte samtlige gamle halogen- og glødepærer i huset og erstatte dem med LED-pærer eller sparepærer. Det giver naturligvis en udgift her og nu, men i løbet af få år har investeringen tjent sig selv ind igen, og herefter der det jer, der begynder at ”tjene” penge.