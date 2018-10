Aktivitetsområde ved Aaresvad Å Byfornyelses-projektet i Karup, hvor bymidten blev renoveret og smukkeseret, har fået en udløber

31. oktober 2018, 10:54

Den nye bro og platformen set fra nord mod spejderhytten i syd. Foto: Jan Anderschou

Projekt Tilbage i 2012-2013 blev der udarbejdet en samlet plan for byfornyelse i Karup. Det var en samling af forskellige forslag fra borgergrupper og andre interessenter. Nu er fornyelsen i byen afsluttet og herefter er turen kommet til DDS spejdernes forslag, om et attraktivt område til friluft aktiviteter ved Åresvad Å. Formålet er at skabe et område hvor spejdere, skole, dagpleje, SFO, turister og øvrige kan få en friluftoplevelse tæt på åen, skoven og parkanlægget ”Lunden”. Ved at opføre shelters, bålhytte, bålplads, toilet og bænke har byens brugere mulighed for at udøve mangeartede aktiviteter i al slags vejr, samtidig med at det giver turister en mulighed for primitiv overnatning tæt på byen. Nu er denne del af planen ved at blive realiseret. Læs også Præsteindsættelse og nyt menighedsråd i Karup

Arbejdet er gået i gang På nuværende tidspunkt er der blevet lavet en platform, så der er mulighed for at lave diverse vandundersøgelser, og studere dyrelivet i og omkring Aaresvad Å. Derudover er der lavet en bro, der forbinder Platforme-området og Shelters/bålhytte-området, så det giver mulighed for mangeartede naturaktiviteter og oplevelser. Udover det, er der blevet ryddet et område til placering af bålhytte og Shelters, og der vil blive etableret stier i området, så det bliver tilgængeligt og handicapvenligt. Der etableres 2 Shelters med mulighed for overnatning i det fri, samt en 8-siders bålhytte med plads til bål og hygge fx i forbindelse med overnatning eller i forbindelse med aktiviteter i Spejderhytten eller for elever fra skolen. Et handicap toilet, så området er handicapvenligt og tilgængeligt for en bred gruppe af brugere. Der laves en tarzanbane (aktivitetsbane) mellem Spejderhytte og Shelters-området, hvor der vil være mulighed for motion og bevægelse integreret i naturen. I forbindelse med bålhytte og Shelters etableres en vandpost, så det er muligt at få frisk vand til bl.a. madlavning. Læs også ”Her er mit liv” – Foredrag ved Vagn Lund

Hvad kan området bruges til? Skolen vil kunne bruge området i forbindelse med undervisning, til at sætte natur og friluftsliv på skoleskemaet på alle årgange, samt i SFO og SFOklub. Området vil også kunne bruges til ”udflugter” for nogle byens øvrige institutioner for eksempel dagplejen, børnehaven og Plejecenteret. Spejderne vil bruge området i forbindelse med deres spejdermøder, til Divisionsturnering mm. Området vil kunne benyttes af cykelturister, der jævnligt kommer til byen, da Alhedestien går tæt forbi området. Her kan området for eksempel bruges som base til turister, der ønsker at udforske området omkring Karup Helt generelt vil det blive et stort attraktiv for byens borgere, da området ligger i et naturskønt område, tæt på ”Lunden”, der jævnligt bruges til arrangementer i byen for eksempel Sankt Hans og Grundlovsmøde. Læs også Der er godt nok uhyggeligt i Karup