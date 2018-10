Nyt trænerteam til AIF i 2019 Alhedens IF har lavet aftale med to velkendte ansigter til den kommende sæson

31. oktober 2018, 11:00

Sport Henrik Kastbjerg bliver cheftræner og Anders Winther indtager rollen som assistenttræner. De to tidligere superligaspillere har været tilknyttet klubben af flere omgange, og har et godt kendskab til truppen. Aftalen er gældende for 2019 sæsonen. AIF herresenior har i øjeblikket et serie 2 hold, der er placeret som nr. 5 med tre runder igen. Serie 4 holdet er placeret på en sidste plads, og forventes derfor at spille i serie 5 til foråret.

Cheftræner Henrik Kastbjerg udtaler:

- Jeg glæder mig til at komme til Frederiks igen, da der er en rigtig god opbakning til fodbold i klubben. Jeg har holdt en pause fra trænergerningen, og glæder mig til at komme i gang igen. Der er en bred trup med både nye og velkendte ansigter. Jeg har set en del seriekampe i min pause, så jeg føler mig godt klædt på til opgaven.

Formand Anders Bertel siger:

- Vi kender Henrik Kastbjerg og Anders Winther som et par stærke trænere, som kan bidrage med en masse erfaring fra deres egen tid som topspillere. Da vores nuværende træner Søren Offersen tidligere i år meddelte klubben, at han ønskede en pause efter denne sæson, var vi ikke i tvivl om, hvem der var øverst på ønskelisten. Derfor er det glædeligt, at det er lykkedes at få de to tidligere VVF-spillere til AIF i 2019.