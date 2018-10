Præsteindsættelse og nyt menighedsråd i Karup

31. oktober 2018, 13:17

Ud over barnedåb, hvor Emilie blev døbt, var der besøg af provst Bjarne Markussen fra Viborg Østre Provsti og under gudstjenesten var der hele tre sognepræster til stede.

Under søndagens gudstjeneste i Karup kirke blev Poul Asger budt velkommen af menigheden og af provst Markussen, som forestod den formelle indsættelse af Poul Asger i Karup pastorat. Provsten holdt indsættelsestalen og fremførte biskoppens kollats, som svarer til et ansættelsesbrev for embedet i Karup.

Under sognepræst Helle Bærnholdts tjenestefrihed uden løn har biskoppen udpeget Poul Asger Beck, der for blot en uge siden i Viborg Domkirke blev ordineret som sognepræst.

Fredsvalg i Karup sogn

En af Poul Asger Becks opgaver fra prædikestolen denne søndag i Karup kirke var at meddele, at menighedsrådet for de kommende to år nu er valgt ved fredsvalg. Ved fristens udløb for opstilling af kandidater var der ikke indkommet flere forslag end de syv, der allerede sidder i menighedsrådet.

De genvalgte er Anders Laursen, Benny Nissen Raun, Dorte Aagaard Rasmussen, Hans Nedergaard-Hansen, Klaus Skaarup Rasmussen, Carsten Hedegaard og Niels Kiel Christensen. Som suppleant er valgt Elin Madsen.

Der forestår nu det konstituerende møde, hvor de forskellige menighedsrådsposter skal fordeles mellem de valgte medlemmer, så alt kan være på plads inden det nye kirkeår begynder 1. Søndag i Advent.