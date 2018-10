FIT DEAL - når du har tid FIT DEAL fortsætter igen i denne sæson.

31. oktober 2018, 10:44

FIT DEAL - et idrætstilbud for dig, der ønsker at prøve noget nyt, eller bare ikke har så meget tid. Foto: Pressefoto

Idræt for flere

FIT DEAL stræber efter at få flere til at dyrke idræt i foreningsregi. Det er således et tilbud til både de allerede fysisk aktive, og dem der ønsker en mere aktiv hverdag. Med FIT DEAL får du nemlig mulighed for at prøve mange forskellige idrætsgrene, og hvem ved – måske bliver du grebet af noget, som gør at du får lyst til at melde dig ind i idrætsforeningen?

Har du lyst til idræt på den sjove og sociale måde – så tilmeld dig og få et aktivt efterår med FIT DEAL.