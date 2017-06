WROM - WROM

FRILUFTSSPIL Chad klar til at give kværnen fuld gas.

Thorning Friluftsspil præsenterer Broadway musicalen All Shook Up med fed Elvismusik og 50 er rock`n`roll stemning. Mød Chad (Jacob Damsgaard Ditlev) og de 22 andre fantastiske skuespillere, dansere og sangere bakket op af et backstagekor i et musikalsk festfyrværkeri af forbudt musik, dans og ungdomsforelskelser. Se mere på www.thorning.com.

All Shook Up opføres syv gange fra d. 3. 11. juni på Friluftsscenen i Thorning under de gamle egetræer Danmarks hyggeligste Friluftsspil.