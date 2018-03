Whisky smagning i Super Brugsen, Karup

Forleden havde Super Brugsen inviteret til whisky smagning. Entusiaske whisky fans fra Kølvrå og Karup havde en spændende aften, hvor en stor kender af skotsk whisky, Niels Lynggaard fra Kolding, indviede tilhørene i whiskyens historie, fremstillingsmetoder og nuancerne i whisky smagen, afhængig af hvor i Skotland whiskyen er produceret. Dette blev under foredraget bekræftet af de smagsprøver, der blev serveret, hvor både whisky fra det skotske fastland samt fra de to øer Isle of Skye og Isle of Islay var repræsenteret.

I forbindelse med foredraget blev der serveret en dejlig tapas, fortæller Torben Bundgaard, der glædede sig over, at han havde valgt at deltage i arrangementet.