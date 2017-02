Virksomhederne står i kø for at garantere praktikpladser

PRAKTIKPLADSER Det vælter ind med underskrevne kontrakter fra virksomheder, der ønsker at garantere elever en praktikplads.

Praktikpladskonsulent Poul Erik Sørensen fra Mercantec rejser i øjeblikket Viborg Kommune tyndt for at fortælle virksomhederne om fordelene ved at garantere praktikpladser til de unge. Han oplever stor imødekommenhed hos erhvervslivet.

- Det går godt. Virksomhederne er positive og vil gerne støtte op om garanterede praktikpladser. De er blevet meget bevidste om deres andel i at rekruttere fremtidens faglærte, og de påtager sig et stort ansvar, fortæller Poul Erik Sørensen.

Uddannelses- og markedschef: En garanteret praktikplads giver tryghed

Praktikpladsgarantien er en garanti, som VIBORGegnens Erhvervsråd, Viborg Kommune og Mercantec har indgået i fællesskab for at sikre, at de unge føler sig trygge, når de vælger en erhvervsuddannelse. Der er en garanteret praktikplads, der venter dem inden for hele syv uddannelser. Flere uddannelser er på vej.

- Vi kalder garantien for Viborg-modellen. Modellen har vakt genlyd over hele landet, og mange uddannelsesinstitutioner har ytret, at de vil gøre os kunsten efter, siger Marianne Bukh Villesen, der er uddannelses- og markedschef hos Mercantec, i en pressemeddelelse.

- Vi ved, at det er vigtig for både de unge og deres forældre, at der er praktikpladser at få. Vi har i mange år hørt, at det er svært at skaffe en praktikplads, men det gør vi altså noget ved i fællesskab, forklarer Marianne Bukh Villesen.

Kickoff dag til praktikpladsgaranti onsdag den 8.februar Onsdag den 8.februar er der kick off dag på Mercantecs afdeling på HC Andersens Vej til den officielle åbning af indsatsen med at få virksomheder til at garantere praktikpladser. Her mødes blandt andre erhvervslivet, kommunen, Mercantec og relevante fagforbund for at slå et slag for praktikpladsgarantien. Herudover holder forsker inden for Ungdomsstudier Søren Østergaard et oplæg under overskriften Kom nu i gang med at tage ansvar for de unges uddannelse! Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd kommer Danmark til at mangle 70.000 faglærte i 2015. Derfor er praktikpladsindsatsen af stor vigtighed for alle parter.

Der er i øjeblikket 100 procents praktikpladsgaranti på følgende uddannelser: Industritekniker, elektronikfagtekniker, gulvlægger, bygge- og anlægsstruktør, automatiktekniker og klejnsmed.