Vinterferien er lige om hjørnet

FERIEAKTIVITETER Igen i år inviteres børnene i Viborg Kommune til en masse oplevelser i vinterferien. Gerne sammen med deres mor og far eller bedsteforældre.

Alle aktiviteterne er samlet på hjemmesiden www.ferieaktiviteter.viborg.dk

Her finder man både alle de aktiviteter, som arrangeres af foreninger, klubber og institutioner i Viborg Kommune og dem som Viborg Bibliotekerne står for.

- Der gælder om at studere hjemmesiden sammen i familien og lægge en plan, for der er mange tilbud at vælge mellem, skriver Anne Rasmussen fra Viborg Bibliotekerne i en pressemeddelelse.

Af foreningernes og institutionernes tilbud kan nævnes: stjerneaften, pool party, danseforestilling, flagermussafari, gårdbesøg, to slags tegnehold, bowling, håndboldskole, badminton, byvandring, ridning, tre forskellige film, børnebanko, to slags karate, dans, skydning samt produktion af cremer.

På Viborg Bibliotekerne

Viborg Bibliotekerne, som er koordinator for tilbuddene, har suppleret med en lang række ekstra aktiviteter og oplevelser både på Hovedbiblioteket i Viborg og på flere af de andre biblioteker.

Her er nogle af tilbuddene: Morgensang, Safari-show, scooterbane, perleværksted, nat på biblioteket, en snak om ulve, isskulptur workshop, cirkus og en lang række teaterforestillinger til både små og store. Når vinterferien slutter er der kun en uge til fastelavn, så den sidste søndag er der byttedag for fastelavnskostumer og mulighed for at lave fastelavnsris.

- Ja, og så er der også det helt store KAGE-TEMA! For vi afholder både cupcake-kurser, kage-workshops og ikke mindst den store kagedyst, fortæller Anne Rasmussen, som glæder sig til at smage på de søde sager.