Vinsmagning i Karup Kultur- og Forsamlingshus

Opgaverne til vinsmagningsaftenen er fornuftigt fordelt. Det er Karup Kultur- og Forsamlingshus, der står for en lækker menu. Rema 1000 kommer med vinen. Jeg tager 10 forskellige slag vin med, fortæller Dennis Lind Pedersen, uddeler i Rema 1000 Karup. Det kommer både til at handle om velkomstvin, hvid- og rødvin samt portvin, uddyber han og erkender, at det kan være et krævende job at være uddeler. - Han har selv måttet smage på en hel del vine for at få de rette med den aften.

Det er fjerde gang, at Karup Kultur- og Forsamlingshus slår sig sammen med Rema 1000 og kombinerer fællesspisning med vinsmagning. Der plejer at være god opbakning, oplyser Dennis og konstaterer, at halvdelen af billetterne allerede er solgt. Det er dejligt, at folk støtter op om arrangementerne! Der er i alt 120 billetter. Først til mølle princippet gælder.

Overskuddet fra arrangementet går i øvrigt til kultur- og forsamlingshusets store udvidelsesprojekt.