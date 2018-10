Vinproducent i Skelhøje

Her i oktober plukkede Niels Erik og hjælpere 1000 kilo vindruer fra de 800 vinstokke. Det betød, at 2018 har været det bedste vin år hidtil. Resultatet stod i skærende kontrast til høsten i 2017, som har været det ringeste år. Da blev der høstet i alt 100 kilo druer. Den varme, tørre sommer og de mange solskinstimer har tilmed bidraget til en bedre kvalitet druer. Det er vigtigst med sol i den periode, hvor druerne modnes, forklarer Niels-Erik. Da optager de mest sukker og bliver derved mere smagfulde. Tørken betød ikke noget for vinavlerne. - Vinstokkenes rødder stikker dybt.

Startede med en stejl have

Niels-Erik og hans kone Helle flyttede til Skelhøje i 2003. Hvordan griber man så en have an, som er een lang, stejl skråning og umulig at slå græs på? Niels-Erik besluttede sig for at plante den til med vindruer! Vindruer trives særlig godt på skråninger. Her er opdrift af vind. Det skaber udluftning og sunde planter. De første vinstokke blev plantet i 2005, og samme år tog Niels Erik på vinkursus en gang i ugen. Her fik han god kontakt med andre vinavlere. I Danmark er vi kolleger og ikke konkurrenter, så her er masser af praktisk viden at hente. Først efter 3 år kan man høste første gang, så der var masser af tid til at lære og indhente viden.

Eksperimenterer blandt andet med Amarone

Niels-Erik er nu pensionist og bruger rigtig meget tid på vinproduktion. I år eksperimenterer han med at fremstille Amarone vin. Det er en fremstillingsmåde, hvor man tørrer druerne i fire uger, inden de sættes til gæring. Vinsukkeret bliver på denne måde langt mere koncentreret og giver en god, kraftig vin. Det er spændende at udvikle og arbejde med forskellige metoder, fastslår han, og Helle supplerer: Det er ikke noget, vi lever af. Det er noget, Niels har det sjovt med. Niels-Erik satser da heller ikke hele butikken på Amarone vin. I år regner han med at lave 40 liter hvidvin, 400 liter ros og resten bliver rødvin. Sidstnævnte er noget mere arbejdskrævende og skal derudover stå tre år, før den er klar. Hvid- og rosvin er lettere at gå til. Det er klar om et halvt års tid.

Jeg tror på den vin, der laves i år, slutter Niels-Erik. Eksperimenter igennem en længere årrække og så en særlig god sommer skal nok betyde, at han får ret. Måske man skulle forudbestille et par flasker vin fra Skelhøje årgang 2018!