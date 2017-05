Vind en makeover Kun for voksne

KONKURRENCE På lørdag fejrer vi, at Karup bymidte efter næsten fire års forberedelse, planlæggelse og udførelse har fået en makeover og er kommet i nye klær. Bymidten har fået startskuddet til et mere grønligt udtryk, som først rigtigt ses, når beplantningen er vokset op. Der er lagt to typer lyse fliser. Området foran SuperBrugsen er trukket ud på vejen. Både her og to steder på Østergade er lavet trafikdæmpende foranstaltninger. Flere steder er lavet små udendørsrum med bænke. Rummene er afgrænset af gule stolper, og der er kommet nye gadelygter i samme farve. Lignende stolper findes andre steder i byfornyelsesområdet, så byen virker mere sammenhængende end tidligere. De to handelsgader, Østergade og Bredgade, er blevet asfalteret i en bordeauxrød farve, og der er plantet nye træer.

Torvet ved forsamlingshuset har også fået en makeover. Her er anlagt fliser og lavet forhøjninger med buske og træer. Træerne lyses op om aftenen. Her er lavet et bed med stolper, der gror espalier op af. Der er kommet siddemøbler, og torvet er tænkt som en af byens udvendige mødesteder.

Trafikken i krydset Bredgade/Genvej er vendt, så trafikken fra Genvej har fået ubetinget vigepligt.

Anlægget ved skolen har fået en ekstra asfalteret sti med udtryk af et rangersignal foran biblioteket, fordi det er et tidligere togareal. Herved er plantet en række forskellige træer. Parkeringspladsen nærmest biblioteket er nedlagt, og parkeringspladsen ved skolen er udvidet, asfalteret og inddelt i båse.

Vind en makeover

Der er diskuteret og talt meget om byfornyelsesprojektet, og der er formentligt lige så mange holdninger til det færdige resultat. Men ikke desto mindre har arbejdsgruppen bag lørdagens fest valgt at tage ja-hatten på og fejre bymidtens nye klær med blandt andet en konkurrence, hvor du, hvis du er mindst 18 år, kan vinde en makeover bestående af et sæt tøj fra Skoen eller Hosekræmmeren, afhængigt af dit køn, et par sko fra Skoen og en klipning hos Klip-in til en samlet værdi af 1800 kr.

For at deltage i konkurrencen skal du klippe tipskuponen i tillægsavisen ud, svare på spørgsmålene og aflevere kuponen på lørdag inden kl. 11.45 i den opstillede kasse ved Ugeavisen. Svarene kan findes på ophængte svarkort i de respektive butikker. Er der flere vindere med alle besvarelserne rigtig, trækkes der lod. Vinderen udtrækkes på lørdag kl. 13 på torvet ved Ugeavisen.

Konkurrencen er sponseret af Karup Handelsforening.