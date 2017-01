INDBRUD Tirsdag den 24. januar var der indbrud i en villa på Viborgvej i Karup. Tyven kom ind i huset ved at bryde et sydvestvendt vindue op med en stor skruetrækker. Villaen blev gennemrodet. Her blev blandt andet stjålet en bærbar computer af mærket Toshiba, to spejlreflekskameraer, en Nikon-fotolinse, et fotostativ, diverse smykker, herunder et ældre gulddameur.

Det skete på et tidspunkt mellem kl. 06.30 og 16.10. Det oplyser politiet.