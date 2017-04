TØMRER Han har været med til at bygge sine forældres hus i Skelhøje. Dem, der er kendt i Skelhøje, kender sikkert det flotte bjælkehus på bakken.

Tømrer Lars Bæk er selv bosat på Sjørupvej i Lysgård. Herfra driver han Brødrene Bæks Byg med sin lillebror. Lillebroren er dog kun med på nogle af opgaverne, da han har læst videre til bygningskonstruktør og nu arbejder som sådan.

Men i familien Bæk har de altid været vant til at hjælpe hinanden. Der er seks søskende, og alle var med i projektet omkring byggeriet af forældrenes hus i Skelhøje. Hvis man ikke byggede, så hjalp man med mad eller andre opgaver.

Hus og kæreste

Og det var byggeriet af forældrenes hus, der gav 29-årige Lars Bæk blod på tanden om at starte som selvstændiog tømrer.

Faktisk var huset i Skelhøje med til at skaffe det næste job - et nyt hus til en familie i Sønderjylland. Og det job fik Lars mere ud af end bare arbejde. Han blev nemlig kæreste med familiens datter, som nu bor hos ham og i øvrigt studerer til laborant.

Lars Bæk har altid været vild med at arbejde i træ og elsker sjove løsninger. Det kan man også se på hans eget hus i Lysgård. Huset var nærmest nedrivningsparat, da Lars købte det for ni år siden. Nu er huset fyldt med sjove løsninger - såsom bagenden af en gammel bil, der er lavet om til el-skab. En hel stuevæg er lavet i bjælker og køkkenet er skabt til stedet med et tvist af sydlandsk landkøkken. Selv barekarret i huset er af træ.

Stolt af arbejdet

Lars Bæk tilbyder alle former for tømrer-arbejde. Det kan være alt fra et gæstehus til at lave et nyt godt hegn:

- Det betyder meget for mig at være stolt af mit arbejde. Jeg sætter en stor ære i at lave kvalitet og lave arbejdet, som kunden ønsker det. I min familie har vi altid været vant til at hjælpe på gården i Ølgod. Det var bare helt naturligt altid at hjælpes ad og gøre det bedst muligt, siger Lars Bæk, der bestemt er havnet på rette hylde, da han blev tømrer. Han havde en rigtig god lærerplads i Ølgod, hvor hans mester var meget respekteret og derfor skabte et godt miljø omkring arbejdet.

Lars Bæk håber, at han med tiden bliver mere og mere kendt på egnen og får skabt sig en større kundekreds. Og når der skal bruges hjælp til en tegning, så er hans lillebror klar med en hjæpende hånd.

Hos naboen i Lysgård har Lars Bæk bygget et gæstehus. I Højbjerg ved Aarhus står et anneks med Lars signatur. Og han holder meget af den slags opgaver:

- Det er jo noget af det gode ved det her job - at man kan se arbejdet færdigt og kan se, at folk bliver glade for det, siger Lars Bæk.

Han har vidst, at han ville være tømrer, siden han som 5-årig byggede de største og vildeste huler. Og nu har han altså taget det skridtet videre - fra huler til huse.