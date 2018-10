Vidner til hærværk på nybyggeri i Karup efterlyses

Facademurene rundt på huset er sprayet med rød maling fra sokkel til tag. Jeg er meget chokeret over, at sådan noget kan ske og efterlyser vidner, som skulle have set noget mistænkeligt aften/natten til den 3 oktober og som kan hjælpe politiet med opklaring af sagen, siger en rystet murermester Tage Raaby Olesen.

Tage Raaby Olesen fortæller i øvrigt, at som en konsekvens af det grove hærværk vil byggepladsen fremover være videoovervåget.