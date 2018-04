Videnskaben har talt: Havearbejde gør godt for både krop og sjæl

Havearbejde Sådan lyder det fra professor Bente Klarlund Pedersen, der sammen med Haveselskabet er dykket ned i videnskabens undersøgelser af havens helbredende virkning.

Vinteren er endelig slut, frosten har snart forladt jorden og havesæsonen er i gang. Og der er godt nyt til alle have-entusiaster. For ud over at det bliver dejligt at komme ud og mærke forårssolen og høre fuglene fløjte, er det faktisk både sundt og styrkende at lave havearbejde. Ikke kun for kroppen, men også for sindet. Det fortæller professor Bente Klarlund Pedersen i Haveselskabets blad Haven.

Selv er jeg for nylig blevet transformeret fra havenasser til havepasser, og i kølvandet herpå er jeg blevet medlem af det segment, der fuldt og fast tror på havens helbredende kraft, siger Bente Klarlund Pedersen.

Hun har været i videnskabens databaser for Haveselskabet og undersøgt, hvad videnskaben siger om havearbejde.

Tendensen var ganske klar. Studier fra både USA, Europa, Asien og Mellemøsten viser, at deltagelse i havearbejde reducerer både depressions- og angstsymptomer samt kropsvægt. Havearbejde bidrager til følelsen af fællesskab, giver livskvalitet og livsglæde, fortæller hun.

Anti-stress og terapi i haven

De seneste år er der også blevet forsket meget i haveterapi, og her viser erfaringerne, at havearbejdet kan være med til at forebygge depression, hjertekarsygdomme og andre følger af kronisk stress. Et videnskabeligt forsøg har blandt andet vist, at 30 minutters dagligt havearbejde har en anti-stressende effekt, som kan måles på blodets indhold af stresshormonet kortisol.

Det er vigtigt med forskningen, hvis man skal bruge havearbejde som terapeutisk behandling. Her er konklusionen klar: Havearbejde er sundt. Det kan ikke diskuteres. Det ville faktisk være på sin plads at udskrive havearbejde på recept, siger Bente Klarlund Pedersen.

I USA tilbydes haveterapien blandt andet til soldater hjemvendt fra krigszoner og på krisecentre for voldsramte kvinder og børn. Herhjemme anerkendes det i højere og højere grad som forebyggelse og behandling af stress. Og så kan det også være med til at få børn til at spise mere frugt og grønt.

Forbrænd kalorierne i haven

Undersøgelserne viser ifølge Bente Klarlund Pedersen blandt andet, at man får øget sin kondition og styrke, når man arbejder i haven. To til tre timers havearbejde svarer typisk til at give den gas i fitnesscentret i en time. Og så hjælper det også på smidighed, balance og koordination.

Og det giver ofte sved på panden, når man knokler løs med ukrudt og hækkeklipper, fortæller havefaglig rådgiver i Haveselskabet Louise Møller. Hun har samlet en række tip til, hvordan du kan holde kroppen i gang med havearbejdet. For der er mange måder at få pulsen op, når man træder ud af havedøren. Og det kræver ikke nødvendigvis flere timer, at få flettet lidt havemotion ind i hverdagen. Det tæller også på forbrændingen at få lidt ukrudt af vejen eller gå en tur med kosten.

Havens belægninger har godt af at blive fejet med jævne mellemrum. Det pynter, og så er det oveni købet god motion. Hvis man fejer fliserne cirka hver fjortende dag, vil det forhindre mange af de små ukrudtsspirer i at blive til stort og problematisk ukrudt, fortæller Louise Møller. Hendes gode råd til motion i haven er samlet på Haveselskabet.dk

Haveejerne er enige: Humøret blive bedre i haven

Haveselskabets medlemmer kan kun bekræfte, hvad Bente Klarlund Pedersen og videnskaben er nået frem til. De oplever nemlig også, at de får det bedre af at gå i haven. En undersøgelse, som Haveselskabet har gennemført blandt ca. 550 medlemmer i 2017, viser, at:

94 % bliver i bedre humør af at gå i haven.

60 % glemmer tiden, når de er i haven.

83 % kobler af i haven.

Om Bente Klarlund Pedersen

Bente Klarlund Pedersen er overlæge på Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet samt leder af TrygFondens Center for Aktiv Sundhed, der forsker i, hvordan fysisk aktivitet gavner sundheden. Hun er forfatter til mere end 600 videnskabelige artikler og bøger og har modtaget adskillige priser for sin forskning.