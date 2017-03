Viborgvejens Auto håber på snarligt forårsvejr

DÆK Bjarne Rasmussen, ejer af Viborgvejens Auto på Viborgvej ved Frederiks kan godt lide foråret og den lyse tids kommen, selv om det er en travl tid. Det er nemlig tiden, hvor de mange bilejere skifter vinterdækkene ud med sommerdæk. Ugeavisen lagde vejen forbi Bjarne for at undersøge, om det nu også er så vigtigt at få skiftet sutterne på bilen.

Hvorfor kan man ikke bare køre på vinterdæk om sommeren?

- Vinterdæk mister i det varmere vejr sine gode vinteregenskaber, og det medfører en øget bremselængde og en mindre stabilitet i bilen fx i kurver og sving, noget man ikke vil opleve i samme grad med et par gode sommerdæk. Sommerdæk er lavet af hårdere gummi og ved en temperatur på over de cirka fem grader, yder gummiet og mønsteret et bedre vejgreb på tørre veje, end vinterdækkene gør. Altså sommerdæk er ligeså vigtigt om sommeren, som vinterdæk er om vinteren, fortæller Bjarne.

Hvornår skal man skifte til sommerdæk?

- Der er ingen regler for, hvornår bilens vinterdæk bør udskiftes med sommerdæk, men en god tommelfingerregel er, når temperaturen ligger stabilt på over fem grader, hvilket typisk er fra sidst i marts, siger Bjarne.

Kan man ikke bare køre på helårsdæk?

- Helårsdæk kan godt anvendes, når man ikke har det store kørselsbehov, fx når man ikke behøver at køre i dårligt vejr, udtaler Bjarne.

Hvis man har sommerdæk stående, hvordan kan man se, om de kan holde en sæson mere?

- Ofte kan der ses en markering på siden af dækket, som viser, højdemarkeringen på dækmønsteret. Inde i en af dækrillerne sidder også en lille ekstra forhøjning, så når dækket er ved at være slidt ned til denne markering, er det tid til nye dæk. Er man i tvivl, kan man altid kigge forbi mit værksted, siger Bjarne.

Hvilke dækmærker vil du anbefale?

- Jeg forhandler flere gode dækmærker blandt andet Michellin, Kleber og Continetal, slutter Bjarne.