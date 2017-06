Viborg-området lægger kulisser til endnu en julefilm

FILM Viborg Kommune får endnu en filmproduktion til området. I løbet af efteråret starter optagelserne til efterfølgeren for julefilmen Emma og Julemanden.

Julemandens datter er titlen på den kommende familie- og eventyrfilm og filmholdet fra Deluca Film er det samme, som stod bag den første julefilm.

Optagelserne kommer til at foregå i Viborg Kommune og der er planer om at filme blandt andet i Hald-Ege, Dollerup, Mønsted og i Viborgs julepyntede gader.

- Vi glæder os til at Viborg Kommune igen kommer på det store lærred. Vi havde et rigtig godt samarbejde med Deluca Film sidst og ser frem til at arbejde sammen med dem igen om den nye film. Emma og Julemanden var en stor succes, og det var Viborg Kommunes beslutning om at støtte projektet også. Derfor går vi gerne ind i og investerer i et filmprojekt igen. Det håber vi også at mange borgere har lyst til, for lige som sidst, bliver der brug for masser af statister og hjælpende hænder, siger Borgmester i Viborg Kommune, Torsten Nielsen.

Kendte skuespillere

Rollen som Julemanden spilles af Martin Buch, som vi kender fra Rytteriet, og hans hustru spilles af Mia Lyhne, der har været med i blandt andet Klovn og Dræberne fra Nibe. I rollerne som Lucia og Albert kommer vi til at se to talentfulde jyske børn hvis navne endnu ikke er offentliggjort.

- Produktionsholdet er stort set det samme som sidst, og alle glæder sig til at komme tilbage til Viborg. Vi oplevede en meget stor gæstfrihed og havde et fantastisk samarbejde med såvel kommune som virksomheder og borgere. Dt, og ikke mindst Viborgs smukke natur og spektakulære locations, var en kæmpe gave for Emma & Julemanden. siger Morten Rasmussen, producent i Deluca Film.

Julemandens datter bliver produceret med støtte fra blandt andre Viborg Kommune, Den Vestdanske Filmpulje og Det Danske Filminstitut. Filmen bliver distribueret af Scanbox Entertainment og får dansk biografpremiere i hele landet i november 2018.