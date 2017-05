Vi skal investere i dansk økologi

LÆSERBREV Dansk økologi fylder mere og mere i danskernes hverdag. Derfor deltog jeg i ICROFS 20 års jubilæum for økologisk forskning for vi skal støtte op om erhvervet. Det Konservative Folkeparti afsatte sidste år 10 millioner kroner målrettet til den økologiske forskning i Danmark. Og vi vil fortsat kæmpe for at dansk økologisk forskning, så vi kan imødekomme danskernes behov og få et grønnere miljø.

Danskerne er et af de lande i EU, der bruger flest penge på økologi, og det økologiske forbrug stiger år for år, viser tal fra Landbrug & Fødevarer. Det viser tydeligt, at borgerne gerne vil dansk økologi. Og derfor er det også vigtigt, at vi lytter til erhvervet og skaber de rette rammevilkår. Her er økologisk forskning et tema, som går igen og igen. Det understøtter anbefalingerne fra det økologiske erhvervsteam også, som blandt andet påpeger, at der er behov for, at økologien løbende udvikler sig.

Det Konservative Folkeparti kæmper for et grønnere Danmark. Derfor ønsker vi også, at der skal være gode vilkår om økologisk forskning. For vi må ikke lade udviklingen i stå, når danskerne gerne vil købe økologiske varer fra de mange lokale landmænd. Det er tiden ikke til. Tværtimod skal vi gribe de mulighederne, som forskningen giver så vi kan gøre økologien bedre, billigere og grønnere.