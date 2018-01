Vi siger goddag - og farvel

En ting er at fejre nytåret. Det vil vi gerne på Ugeavisen Karup.

Men når vi inviterer annoncører, græsrødder, ildsjæle, samarbejdspartnere og forretningsfolk til en nytårskur fredag eftermiddag, er det også med et par andre gode anledninger.

Dels har vi i løbet af 2017 installeret en ny salgsansvarlig for ugeavisen.

Det er medierådgiver Ib Finn Kristensen, der har fået overdraget opgaven at varetage salg, rådgivning og vejledning af vores kunder i området.

Ib Finn Kristensen har fået kontor på vores nye domicil på Bredgade 13, hvor receptionen også holdes.

Ib Kristensen er som udgangspunkt på kontoret i Karup tre dage om ugen, men man kan naturligvis også kontakte ham på andre tidspunkter.

Han vil i den daglige drift have et tæt samarbejde med Ugeavisen Karups nye redaktør, Pia Birgitte Jakobsen, der startede på kontoret i slutningen af september.

Pia Birgitte Jakobsen trådte til i en tid, hvor ugeavisen var ude i lidt turbulent periode med redaktørskifte.

Da daværende redaktør Knud Gaarn-Larsen gik på pension tilbage i 2013, overtog Birgitte Brøgger Dyrberg den varme redaktørstol, og har bestridt posten med stor entusiasme og et stort engagement i lokalsamfundet.

Fantastiske år i Karup

Desværre blev Birgitte Dyrberg ramt af sygdom med en diskusprolaps i ryggen og en efterfølgende fejloperation, som gjorde det nødvendigt for hende at stoppe med arbejdet.

- Jeg har haft nogle fantastiske år i Karup. Det har været spændende at arbejde som redaktør og møde de mange mennesker. Men helbredet rækker ikke til det længere, sagde Birgitte Brøgger Dyrberg sidste år, da hun måtte holde med at arbejde ved udgangen af september.

Birgitte Dyrberg har ydet en stor indsats ikke bare for ugeavisen - men også for Karup og omegn, og der vil derfor være god anledning til at sige farvel og en stor tak til den tidligere redaktør ved nytårskuren på fredag.

Pia Birgitte Jakobsen satte sig så i redaktørstolen i en prøveperiode for at se om det var noget for hende at kaste sig over de journalistiske udfordringer i lokalområdet.

Det var det.

Pia Birgitte Jakobsen har besluttet at takke ja til en fast stilling, og det synes vi skal fejres med en nytårskur, hvor man kan hilse på kontorets to medarbejdere og samtidig sige farvel og tak til Birgitte Dyrberg.

Ugeavisen et godt talerør

52-årige Pia Birgitte Jakobsen er bosiddende i Skelhøje.

- Ugeavisen er et godt talerør for Karup og omegn, og jeg brænder for udviklingen af landsbysamfundene og de mindre byer i kommunen, siger Pia Birgitte Jakobsen, der oprindeligt er uddannet cand. scient. fra Aarhus Universitet og som har arbejdet i over 20 år med ledelse, projekter, kommunikation og markedsføring.

Hun har boet i lokalsamfundet siden 1998 og har arbejdet blandt andet som Grøn Guide i Havredal, ligesom hun har været souschef på Havredal Gl.Skole, hvor hun blandt andet arbejdede med praktikpladsformidling og havde ansvaret for al kommunikation og PR.

Hun er aktiv i en del frivilligt arbejde, har taget Diplom i Ledelse, og sidder i dag som næstformand i Zonta Viborg ligesom hun er suppleant i Cyklistforbundet i Viborg. Pia Birgitte Jakobsen er også aktiv i projektet med Skelhøje Købmandsgaard, hvor hun har været med til at søge penge hjem til nyt tag.

Nytårskuren holdes fra klokken 13-15.