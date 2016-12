Vi glæder os i denne tid

BOLIGMARKED - Har du også lagt mærke til, at julestemningen i høj grad er til stede? Og måske endda i endnu højere grad end den plejer. Selvom vi må undvære julesne, kælketure og frostklare morgener, møder jeg overalt optimisme og positive takter, skriver egendomsmægler og valuar Tom Madsen, partner i Ejendomsmægler John Frandsen, i en pressemeddelelse.

Vi skal ikke bruge højtiden til at tale om renteudviklinger og økonomiske prognoser men lad mig alligevel komme med et bud på, at renten er i en stigende tendens. Det lyder jo umiddelbart lidt træls - men er det nu også det?

Den helt utroligt lave rente, vi har oplevet i meget lang tid, er et symptom på en influenza-ramt økonomi med lav-vækst. Når renten nu er stigende er det et godt tegn på, at vores allesammens økonomi er på vej fremad og at vi kan glæde os til mere luft i økonomien.

Heldigvis har rigtig mange boligkøbere kendt deres besøgstid og har fået købt drømmeboligen i de senere år og har fået en super start på boligejer-livet. Den gode nyhed er at det ikke er for sent endnu - for de, der endnu ikke har fået købt. En ting er sikkert renten stiger! Måske ikke i morgen eller overmorgen men den stiger!

Når den økonomiske udvikling for alvor tager fart, bliver boligerne dyrere og renten stiger mere det er nu venner!

2016 viste sig akkurat så positivt som jeg havde håbet og lur mig om ikke 2017 bliver endnu mere fantastisk!

Med denne positive tanke vil jeg ønske alle vore læsere en glædelig jul og godt nytår vi ses i 2017!