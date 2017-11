Vi er og bliver noget i kraft af hinanden!

Regionen taber terræn, hvis regionsrådsmedlemmer, som man kan læse i dagspressen, taler lokalpolitik og lokale stemmer frem for at tale om samlet regionspolitik. De tider skulle gerne være forbi, hvor regionsrådets medlemmer tidligere borgmestre og byrådsmedlemmer fra for eksempel Djursland, Silkeborg, Herning, Ringkøbing og Århus lod sig vælge til regionsrådet for kun at forfølge lokale synspunkter i regionssammenhæng. I stedet må der tænkes i sammenhængende politikker som en del af Vestdanmark.

Den aktuelle kulturhovedstad med Århus i front har ikke kun fået Århus på Europakortet, men også resten af regionen. Der er kastet lys på lokalområder og deres museer, som for eksempel de kulturhistoriske museer, Sct. George i Thorsminde og regionens mange kunstmuseer og den samlede udstilling om De syv dødssynder Tilsvarende trækker Tollundmanden sammen med Grauballemanden gæster til regionen.

Det samme gælder vores hospitaler. Kun ved at Århus Universitetshospital som lokalhospital for Århus - og lands- og landsdelhospital sammen med Århus Universitet - spiller tæt sammen med regionshospitalerne i Herning, Holstebro, Randers, Viborg, Silkeborg og Horsens, vil regionen kunne fastholde vores placering som samlet vestdansk hospitalscenter.

Det samme kunne nævnes inden for fødevareproduktion for at gøre Region Midtjyland til et økologisk fødevaremekka. Her må vi fortsætte med at samtænke, hvordan vi får udviklet konceptet fra jord til bord for den samlede region. Hvad giver mening at dyrke de i de forskellige lokalområder? På dette område har vi et fælles udviklingslaboratorium på Samsø eller Djursland, og Vestjylland har stor og mangeårig viden om kartoffeldyrkning.

Hvordan sikrer vi, at byer med ingeniørhøjskoler - som Herning og Århus - spiller sammen med erhverslivet i hele regionen og ikke kun i den østlige del?

Hvordan udvikler vi en fælles regional/lokal trafikpolitik på tværs af regionen og på tværs af byer og landsbyer. Det gør vi kun ved at samtænke og inddrage pendlere, kommuner og arbejdspladser.

Derfor ligger der en udfordring for kommende regionsmedlemmer i at bruge deres lokale viden, i at hæve sig op på et regionsniveau og tænke vi i regionen frem for kun at tænke lokalt og lokale stemmer.