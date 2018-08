Vi bor på Danmarks største vandreservoir

Bestyrelsesformand, Svend-Erik Christensen viser stolt rundt på det nyrenoverede Vandværk i Frederiks, hvortil 868 forbrugere er knyttet. Vandspejlet har ikke ændret sig, selvom det ikke har regnet længe, fortæller han, og erkender dog også, at der ikke er landbrug tilknyttet vandværket i Frederiks, hvilket måske kunne gøre en forskel. Største forbrugere er Frederiks Svømmehal og Byens Kagemand.

Frederiks Varmeværk og Vandværk er to andelsselskaber med een driftsleder, der varetager driften af begge værker. Hvert værk har sin egen bestyrelse. Svend-Erik fortæller, at Frederiks Vandværk har to boringer på Johannes Jensensvej. Det fremgår af SRO-anlægget på Vandværket, at der lige nu er 16,9 meter ned til vandspejlet. Måleren viser, at der bruges 14,4 m3/t.

Vandet pumpes fra de to boringer igennem to filtertanke på Vandværket i Vestergade. Her fjernes blandt andet bakterier og mikroorganismer, og råvandet iltes.

Under gulvet på Frederiks Vandværk er en stor rent vands tank, som rummer 400 kubikmeter vand. Vandet pumpes fra rent vands bassinet og ud til forbrugerne ved hjælp af fire store pumper samt en mindre. Den lille pumpe er en natpumpe, forklarer Svend-Erik. Vandforbruget er lavt om natten og natpumpen bruger ikke så meget strøm.

Rigelig nedbør og ideelle jordbundsforhold betyder, at vi i Danmark, som et af de få lande i verden, kan basere vores drikkevandsforsyning på rent grundvand.

Vandet fra Frederiks Vandværk er helt rent

Drikkevand og vand, der skal bruges i husholdningen eller fødevareindustrien, skal overholde de kvalitetskrav, som fremgår af Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, som bygger på EUs drikkevandsdirektiv. Drikkevandets kvalitet kontrolleres af vandforsyningsselskaberne. Det er Viborg Kommune, som fører tilsyn med, om Frederiks Vandværk lever op til kravene til drikkevandets kvalitet.

Svend-Erik gentager, hvad han allerede fortalte Ugeavisen i foråret, nemlig at vandet fra Frederiks Vandværk ikke indeholder målbar forurening. Et analysefirma tager prøver af vandet her fire gange om året. Det ligger langt under alle grænseværdier.

Midtjylland får på et år mere nedbør end det øvrige Danmark, og vandet siver lettere ned igennem de sandede jorde her. Dermed dannes der mere grundvand, men vi er også mere sårbare overfor forurening, forklarer Svend-Erik.

Det er i øvrigt ret unikt, at man i Danmark næsten kun bruger grundvand som drikkevand. Mange andre steder bruges også overfladevand, som kræver en meget større rensning samt tilførsel af kemikalier.