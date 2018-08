Veterantræf i Grønhøj

For 11. år i træk afholdt frivillige i Grønhøj Veterantræf. Det blev det største træf til dato med over 500 veteranbiler og med total udsolgt af pølser og drikkevarer en halv time før lukketid kl 16.00.

Vejret artede sig fantastisk. Det lovede blæsevejr lod vente på sig, så også veteranflyene kunne lette og lande på Grønhøj Golfbane, hvor alle med interesse i gamle køretøjer var samlet.

På Grønhøj Kro var der også fuldt hus. Allerede for to måneder siden måtte Gregers Laigaard melde udsolgt til Morten Korch festen, som han ellers havde valgt at holde to af i år.

"Det er gået fantastisk godt både med veterantræf og fest," beretter en noget hæs Gregers, som sammen med sin guitar og sin søster optrådte på golfbanen, inden han gik hjem, stegte 400 bøffer og gik på scenen til Morten Korch festen med sit eget band.

Maria Korch, som er Morten Korchs oldebarn, holdt en smuk åbningstale til festen. Det var i øvrigt en rigtig fest med to orkestre lige som i gamle dage, så der var nonstop musik og dans. Maria og hendes mand Michael var såmænd også de sidste på dansegulvet sammen med en masse andre danseglade mennesker.