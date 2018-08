Veterantræf i Grønhøj

For 11. år i træk afholder frivillige fra Grønhøj veterantræf. Vagn Hansen, frivillig Grønhøjborger fortæller, at det igen i år bliver afholdt på golfbanen. Mange deltager, netop fordi det foregår på en golfbane. Det synes de, er interessant.

Der er ingen tilmelding, så deltagerantallet vl selvfølgelig afhænge af vejr og vind. Hvis der er for meget sidevind, kan de gamle lette fly ikke lande, forklarer Vagn. Er vinden passende, vil der i løbet af dagen være start og landinger med de udstillede veteranfly. Der vil også være en del overflyvninger med de gamle maskiner.

Sidste år anslår Vagn, at der deltog omkring 300 biler og 150 motorcykler.

Der vil hele dagen være mulighed for at købe grillpølser, øl og vand, is, kaffe og Minnas varme vafler. For børn og barnlige sjæle er der en hoppeborg. Et eventuelt overskud fra arrangementet går til Grønhøj by.