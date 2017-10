Verdens femte bedste karrosseritekniker er fra Karup!

Karup Høsten for det danske landshold ved WorldSkills 2017 i Abu Dhabi blev til to bronzemedaljer og otte Medaillons for Excellence. Alle 15 deltagere lå højt i pointscore i deres fag.

Målt på point pr. deltager er Danmark 10. bedste nation af 60 deltagende.

At 10 af de 15 på vores landshold kommer hjem med en medalje er flot i et verdensmesterskab, hvor vi ved, at mange af de store nationer træner deres deltagere i måneder og år op til konkurrencen, siger SkillsDenmarks formand Jesper Juul Sørensen.

Målt på gennemsnitligt antal point pr. deltager, er det danske landshold på 10. pladsen blandt de 60 deltagende nationer i VM.

Topscorerne Korea og Kina havde et snit på 725 point, Danmark 709.

Resultaterne er også bevis for, at deltagerne har fået en god uddannelse. At de danske erhvervsuddannelser fører til meget dygtige unge, siger Jesper Juul Sørensen.

Med bronzemedaljer i hænderne kan kokken Christian Wellendorf og landbrugsmaskinmekaniker Søren Lykke Døssing begge kalde sig verdens tredje bedste i deres fag.

Søren Lykke Døssing, 22 år og fra Kjellerup, er uddannet fra Erhvervsskolerne i Års med læreplads hos Grundvad Maskinhandel, hvor han fortsat arbejder.

Christian Wellendorf, ligeledes 22 og fra Faxe Ladeplads, bestod sin svendeprøve med guldmedalje i foråret. Hans skole var Kokke- og Tjenerskolen Selandia, og lærepladsen Restaurant Babette i Vordingborg. Han er nu bosiddende i Faaborg og arbejder på Falsled Kro.

Til WorldSkills er der en aldersgrænse: Deltagerne må ikke fylde 23 i det år, hvor det foregår.

SkillsDenmark er en nonprofit-organisation støttet af Undervisningsministeriet, arbejdsmarkedets parter, erhvervsskoler, fonde og virksomheder. Formålet er at øge fokus på erhvervsuddannelserne og det gode håndværk gennem konkurrencerne DM i Skills, EuroSkills og WorldSkills. Der er EuroSkills i lige årstal, WorldSkills i ulige.