Vellykket sommerfest i Grønhøj

GRØNHØJ Normalt, så ville nogle fortsætte med at hygge sig med spil, mens andre ville gå hjem, men dette års konkurrence i havetraktortræk fik folk til at blive, og der kom flere til, forklarer Henrik Bøgebjerg, der havde taget sig af den del af programmet.

Mange traktorer

- Der var vel omkring 20 traktorer, der kunne stille op i fem klasser, så når der skulle være tre pokaler i hver klasse, så skulle der 15 flotte pokaler til.

Der var havetraktorer fra de gængse, som man kan købe i et havecenter til vildt avancerede maskiner, der var mere eller minder hjemmelavet. En af dem have den motor der ydede 193 hK. Det var mere end græstæppet på festpladsen kunne bære.

Grill om aftenen

Lørdag aften var der grillfest i teltet. Der er tradition for at byens borgere selv medbringer mad, mens borgerforeningen lægger grill til.

- Det gav et fyldt telt med en rigtig god stemning. Det var dejligt at se nogle af de yngre borgere fra byen var med, siger Henrik, der ønsker at sende en stor tak til alle de trofaste hjælpere, der allerede søndagen før Sankt Hans hjalp med at sætte telt op og gøre pladsen sommerklar. De samme hjælpere stod også klar søndag formiddag, hvor det hele skulle pakkes sammen og græsplænen skulle repareres.

Overskud

Efter festen regner arrangørerne med at man kommer fra arrangementet med et mindre overskud, så der er noget at arbejde videre med næste år, så det er jo ikke så ringe, at få en god fest, og så endda få overskud på det.