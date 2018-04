Vellykket gymnastikopvisning i Frederiks

Igen i år var det med stor succes at Aifs gymnastikafdeling afholdt sæsonafslutning med opvisning i Alhedehallen. Trods et fantastisk sommervejr var næsten 200 børn og voksne mødt op om aftenen torsdag den 19. april for at se de cirka 60 børn fordelt på 3 hold i alderen 3-18 år lave opvisning.

Inden de spændte gymnaster skulle på gulvet, takkede formanden Tine Nygaard de frivillige samt trænerne for deres store støtte og indsats i løbet af sæsonen.

DGI mini junior sluttede arrangementet af med maner. De var på besøg med ca. 40 børn hvoraf de otte kom fra den lokale klub. Det er altid godt for børnene at se, hvad det kan blive til, hvis man virkelig vil gymnastik, sagde Astrid Melhedegaard, som er forælder og en del af AIFs gymnastikudvalg. Hun var godt tilfreds med aftenens forløb og den støt voksende gymnastikafdeling i Frederiks.