VELKOMMEN Vi vil gerne vise, hvad Frederiks og omegn kan byde på, og det er ikke så lidt!

Over 40 erhvervsdrivende og foreninger har meldt deres ankomst, så rammerne til en perfekt messe, med noget for enhver smag, er lagt.

Selvfølgelig er der GRATIS ENTRÉ, masser af gode tilbud, konkurrencer og smagsprøver.

Der vil være live-musik, mulighed for at sidde ned og nyde en kold fadøl, drikke en kop GRATIS kaffe eller købe kage og sandwich.

Vi har også noget til børnene, der er hoppeborg og en tivoliaktivitet til de mindste og alle børn, der kommer til Alhedehallens stand på messen iflg. med en voksen, får en gratis badebillet til svømmehallen den dag.

Vi har lavet denne messe for at vise, hvad vi har at byde på i Frederiks og omegn, både når det gælder erhverv og foreninger, for det er særdeles vigtigt, at i byer af vores størrelse, at vi støtter, bruger, hjælper og samarbejder med hinanden. Så kom og besøg os og få en snak med de erhvervsdrivende & frivillige foreningsmedlemmer fra lokalområdet. Vi har mere, end du tror!

Vi håber, at publikum møder talstærkt op, der er i hvert tilfælde mindst 40 gode grunde til at kigge forbi.

Der skal lyde en stor tak til alle de erhvervsdrivende og foreninger, der er med til at bakke dette arrangement op.

Til slut vil jeg gerne byde alle velkommen til forårsmessen i Alhedehallerne, lørdag den 1. april kl. 11.00-16.00.