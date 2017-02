Velkommen til det gode liv! på landet

BOLIGMARKED Vi har alle hørt det fraflytning fra landet, urbanisering, alle de unge vil bo i storbyerne. Men passer det nu helt?

Helt nye tal fra Danmarks Statistik og ny forskning fra Københavns Universitet fortæller en anden historie.

Børnefamilierne og dermed ressourcestærke mennesker, har vendt flyttebilen og etablerer sig nu igen i høj grad ude, hvor udsigten er vid og himlen er høj.

Undersøgelsen viser, at det tilsyneladende ikke er Bonderøvs-effekten, men snarere ønsket om trygge og stabile omgivelser for børnenes opvækst, bedre balance mellem job og fritid populært kaldet work-life-balance.

Den teknologiske udvikling, større mulighed for hjemmearbejdsplads medfører også, at det er en sammensat skare af tilflyttere til mere landlige omgivelser. Det er i højere grad højtuddannede som mediefolk, ingeniører, produktudviklere og it-folk.

Den meget positive udvikling på boligpriser og omsættelighed af boliger puster også til udviklingen. Vi er ganske enkelt blevet rigere, og det giver mere lyst og blod på tanden på at jagte sine drømme.

Her er drømmen om det gode liv på landet, et liv i balance, trygge rammer og tiden til at dagdrømme med en kop dampende kaffe i hånden heldigvis højt på listen blandt rigtig mange.

