Velafviklet Alhedeløb

125 løbere deltog i årets Alhedeløb, der var fordelt på fire ruter.

Løbet blev afviklet i strålende solskinsvejr. Løbsplanlægger Lars-Ole Kopp fra Karup Orienterings Klub konstaterede, at der igen i år var en del unge under 16 år som enten løb 4,3km eller 7,1km. Vi er stolte over vores Alhedeløb og er meget taknemmelige over, at det bliver godt modtaget hos de lokale forretningsdrivende, der sponsorerer alle præmierne, sagde Lars-Ole.

Alhedeløbet 2019 er iøvrigt allerede sat i kalenderen til den 29 maj 2019.

Resultater fra løbet kan ses her: http://www.karupok.dk/showfile.ashx?id=1490