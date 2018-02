Varmepumper er meget energi-venlige

Det er ikke ret længe siden, at varmepumperne begyndte at blive en del af terminologien, når snakken gik på valg af opvarmning til boligen.

Siden har snakken om de praktiske pumper kun taget til. Siden 2013, hvor pumperne for alvor gjorde sit indtog i de danske privatboliger, er både udbredelsen og effektiviteten af varmepumperne vokset.

I dag kan man få varmepumper, som er så effektive, at de er A+++ mærkede. Det vil sige, at de yder over 5 kWh varme pr. tilsat kWh strøm. Til sammenligning leverer en el-varmer typisk en til en altså 1 kWh strøm giver 1 kWh varme.

Varmepumper fungerer ved hjælp af udetemperaturen, også ved lave temperaturer. Varmen omsættes i et lukket kredssystem med et kølemiddel og en kompressor til et højere temperaturniveau og det er det, der varmer dit hus op. Processen kan sammenlignes med dit køleskab: Her er det blot varmen, der føres ud af køleskabet, hvor du med en varmepumpe i stedet fører varmen ind i huset.

Du sparer således udgifter til gas eller oliefyr, og man anslår, at man ved at skifte fra oliefyr til varmepumpe sparer op mod 60 procent af energiudgifterne. Varmepumpen vil således betale sig ind igen på mellem 5 og 8 år. Og endnu en gevinst: Der er ingen CO2-udledning.

Med varmepumperne har vi også herhjemme fået øjnene op for glæden ved afkøling. Her i Norden er varme ikke det, vi slås mest med men alligevel kan der på varme dage være temmelig uudholdeligt indenfor. Her er en luft-til-luft varmepumpe et plus, da den både kan levere varme ind i huset og trække varmen ud af huset igen.