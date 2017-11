Varetægtsfængslet for røveri i Karup

Mandag aften den 20. november truede to maskerede røvere med kniv og pistol sig til et udbytte på 12.000 kroner i kontanter samt 50 pakker cigaretter

Karup Politiet tog sagen meget seriøst. At røverne truede med kniv og pistol, gjorde sagen særlig alvorlig. Indenfor et kvarter var der ankommet 10-12 betjente og en hundepatrulje.

Effektiv efterforskning

Et anonymt tip og en effektiv efterforskning har allerede nu sikret, at tre unge mænd er sat bag lås og slå. De er foreløbig varetægtsfængslet frem til den 19. december. En fjerde og sidste gerningsmand blev anholdt mandag lige over middag. Han blev fremstillet for retten i Viborg tirsdag og varetægtsfængslet som de øvrige tre gerningsmænd, fortæller efterforskningsleder Christian Toftemark. Ingen af de unge mænd er fra Karup området.

Strafferammen for røveri kan være helt op til seks års fængsel.