Vandets Dag 22. marts: Spar på vandet

I Danmark er vi beriget med godt drikkevand, og vi er vant til, at der er rigeligt af det.

Men derfor kan det alligevel betale sig at tænke over, hvordan vi bruger vores vand.

Det siger Ole Sander, CEO for FM Mattsson Mora Group i Danmark, som står bag Vand med Omtanke.

- Der er mange ting, man som almindelig forbruger kan gøre for at være med til at bruge vand med omtanke og dermed spare både vores miljø og sin egen pengepung for unødige belastninger.

Drik postevand

For eksempel kan man begrænse brugen af flaskevand og i stedet drikke postevand.

- Hver dansker køber cirka 50 flasker vand hvert år - og en flaske koster ofte 20 kr., når man er på farten. Til sammenligning kan man tappe en liter vand fra sin egen vandhane til under 10 øre. Man kan altså spare tæt på 1000 kr. om året bare ved at holde op med at drikke flaskevand.

Men endnu vigtigere er det, at flaskevand mildt sagt ikke er godt for vores miljø.

Produktionen af plastikflasker påvirker udledningen af CO2. Hvert år forårsager vores flaskevandsforbrug udledning af 25.000.000 kg CO2 - eller 25.000 ton.

Det er en hel del.

Til sammenligning kan for eksempel nævnes, at hver dansker i 2005 udledte 9,6 tons CO2.

Varmt vand kræver meget energi

Du tænker måske ikke over det i hverdagen, men n af hjemmets helt store energislugere er faktisk vand.

Derfor er der meget at spare for den enkelte forbruger - og selvfølgelig endnu mere, hvis man er flere, der forbruger vand, som for eksempel i en boligforening eller steder, hvor mange vasker hænder eksempelvis i børnehaver, hoteller og lufthavne.

Holdet bag Vand med Omtanke har regnet på det:

Hver dag bruger du i gennemsnit 106 liter vand på at vaske dig, lave mad, gå på toilettet med mere. Rigtig meget er varmt vand, og her gemmer sig mange energimillioner.

Det er nemlig en energitung proces at varme vand op.

Først skal varmesystemet varme det kolde vand i varmtvandsbeholderen op. Så skal vandet igennem rørsystemet op til din vandhane. På rørsystemet sidder der cirkulationspumper, der alle har brug for energi.

Når du f.eks. vasker hænder, når det varme vand faktisk sjældent gennem rørene og ud af din vandhane. Du når simpelthen at slukke for hanen, inden det er nået frem. Til gengæld ligger det så og bliver lunkent i rørene og skylles ud som koldt vand, næste gang du tænder.

Spar kr. 2.500 om året med smarte løsninger?

Den gode nyhed er, at du med meget små metoder snildt kan spare op til 2500 kr. på din årlige energiregning.

Det eneste, du behøver gøre, er at installere energivenlige vandhaner og brusere.

Du kan f.eks. installere en ny bruser, der blander luft i vandet fra bruseren. Så kommer der halvt så meget vand ud, du sparer en masse energi og får samtidig et mere komfortabelt bad med blødere vand men med samme strålekraft.

Du kan også installere berøringsfri vandhaner eller haner med koldstart. Her er besparelsen i køkkenet rigtig stor, når du f.eks. laver mad.

Undersøgelser viser, at du har ca. 50 interaktioner med din vandhane, når du laver mad, skyller fingre, knive og så videre.

En vandhane med koldstart henter ikke varmt vand, før du aktivt drejer hanen hen på det varme. Det sparer dig for rigtig meget energi og koster fra ca. 1000 kr. Du kan med andre ord have tjent besparelsen hjem på et par år, og bagefter bliver vandhanen ved med at tjene penge ind til dig.