VA Energi og hobby i Grønhøj en blandet landhandel

Det er Souschefen, Henriette, der tager imod, da Ugeavisen kommer på besøg. Henriette har været i butikken siden, den blev overtaget af Vestjyllands Andel for 10 år siden, og hun kender kunderne rigtig godt. "Man får hurtigt et kendskab til kunderne. Det er derfor, det er et fantastisk sted at arbejde," fortæller hun. Henriette ved, hvad der efterspørges, og skulle der komme nye ønsker og forespørgsler, så skal hun nok få det hjem. Specialønsker er bare en god udfordring. Engang kom en kunde ind og spurgte efter rottefoder. Det i sig selv var ikke så usædvanligt, men da kunden ønskede rottefoder leveret i bigballer, måtte hun lige sikre sig, hvad det skulle bruges til. Det viste sig at være til rotte yngel, der skulle bruges til slangefoder. "Vi kan skaffe det, der ønskes!"

Henriette og Thomas, der primært står for lageret og betjeningen af de store maskiner, er enige om, at også sæsonernes skiftende opgaver, gør det til en spændende arbejdsplads. Der er stilstand i januar, men lige i disse dage kommer der frø hjem. "Vi går en lækker periode i møde," er de enige om. Den travleste tid på året er høsten. Sidste år fik de 13.500 tons korn ind. Så er der travlt på pladsen. Kornet skal vejes og analyseres, inden det køres videre til VAs foderfabrikker. Men de har ry for at være effektive i Grønhøj, så vognmændene sætter pris på at læsse af netop her. I løbet af efteråret er der igen roligere. Her sælges til gengæld træpiller og mere foder. Efter jul er der så salg af fyrværkeri.

Lige nu er Marie Andersen, Mønsted, i en fire måneders praktik i butikken. Hun er i gang med en toårig erhvervsakademisk uddannelse og har et halvt år igen på uddannelsen. Marie er interesseret i heste og hestefoder. Hun vil gerne specialisere sig i markedsføring af foder online og fysisk. Marie er fuld af gode ideer til, hvad man kan udvikle i Grønhøj, og Henriette har givet hende frie tøjler. Marie har derfor for nyligt inviteret hesteentusiaster til en foderaften, hvor en specialist indenfor hestefoder kommer og fortæller om en ny type hestefoder. Hun er begejstret for butikken. Man kan få de gode kvalitetsprodukter her og til en pris, der billigere end på nettet.

Hun er heller ikke i tvivl om, at det er personer og relationer, der betyder noget, når man handler lokalt.