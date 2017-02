Væk med de grønne alger

HAVE Alger på havemøblerne og terrassen er irriterende, men ikke farlige heldigvis er det ret nemt at komme algerne til livs. Effektivt, hurtigt og selvfølgelig med tanke på miljøet.

Alger er ikke farlige. Men når de lægger sig som en grøn belægning på dine havemøbler og terrasse, er det grimt. Alger smitter af som grønne plamager på dit lyse sommertøj, når du sætter dig ned for at slappe af. Og en terrasse fyldt med alger bliver glat som is.

Er du til vand, sæbe og gulvskrubbe?

Alger slår sig især ned på steder, hvor der er fugt og skygge. Det meste af belægningerne kan fjernes med vand, sæbe og en ordentlig omgang med gulvskrubben, men det er et hårdt og evigt tilbagevendende arbejde.

Mættede fedtsyrer klarer det hårde arbejde for dig

Hvis du vil helt til bunds og ønsker at holde dine havemøbler og terrasse fri for alger i længere tid, skal algerne nedbrydes helt og ikke bare skrubbes væk. Heldigvis kan det klares nemt og effektivt med AlgeFri, som er baseret på naturligt mættede fedtsyrer.

Fedtsyren har den egenskab, at den punkterer algernes celler, hvorefter de nedbrydes helt af sig selv. Du skal bare sørge for at sprøjte, så algerne er helt dækkede og så ellers lade tålmodigheden (og AlgeFri) virke et par timer eller dage. Alt efter vejret.

Når algerne er blevet sorte, giver du dem en tur med haveslangen eller en kost. Du kan også bare sprøjte med AlgeFri, lade fedtsyrerne klare arbejdet og vente til de døde alger skylles væk af en byge.

Alger kommer igen med luften hver sæson, så helt fri for alger bliver du nok aldrig. Og heldigvis, for alger er et sundhedstegn på et rent miljø.