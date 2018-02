Våbenskab stjålet og fundet med intakt indhold

Mandag aften omkring klokken 19.30 fik Viborg Politi anmeldelse om et indbrud i en ejendom på Vallerbækvej ved Karup. En eller flere gerningsmænd var kommet ind i huset ved at bryde et vindue op til et værelse, hvorefter man har været rundt i hele huset.

En nabo, der holder opsyn med ejendommen, mens dets ejer er på ferie, kunne fortælle, at der var forsvundet et våbenskab med hvad han mente indeholdt to rifler og et haglgevær.

Våbenskabet blev tirsdag fundet smidt ved Højslev. Skabet var brudt op men dets indhold, der viste sig at være fire og ikke tre våben, var intakt og har tilsyneladende ikke haft tyvenes interesse.