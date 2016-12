Utilgængelighedsprisen 2016 går til Viborg Byråd

LÆSERBREV Prisen gives dels for de forringede adgangsforhold ved den nye perronbro/Trampen og dels for de forringede forhold for togpassagerer på perronøen.

Der har nu hele sommeren og efteråret været en offentlig debat om adgangsforhold ved stationen, den nye perronbro og forholdene for passager på perronøen.

Først måtte fodgængere, cyklister, og passagerer undvære en bro over sporene i fire måneder. Nu er der en bro, men den fungerer slet ikke optimalt for handikappede, gamle, gangbesværede, kørestolsbrugere, cykelanhængere, barnevognsbrugere med flere. Blandt andet fordi den lille smalle elevator, der skal hjælpe disse grupper, er slidt og ofte ude af drift, eller simpelthen bare er for lille.

Det nuværende perronbroprojekt med anlæggelse af ny vej, forlægning af perroner, og stationens nedlæggelse blev vedtaget maj/juni 2015. Den ny vej blev begrundet i en aflastning af Toldbodgade og Banegårdsalle, og især begrundet i at skaffe øget tilgængelighed til sygehusudvidelsen. Men samtidig har vejen betydet en stor forringelse af adgangen til sygehuset for en stor del af de brugere, som er afhængig af offentlig transport.

Jeg var med til at behandle sagen i klima- og miljøudvalget og i byrådet. Her udtrykte jeg en vis skepsis vedr. hele projektet, og var bl. a. bekymret for togpassagererne, idet jeg spurgte ind til hvilke opholdsmuligheder, de skulle have på den nye perronø. Det vidste ingen, - det var ikke kommunens anliggende, og der var formentlig ingen problemer. Så mine spørgsmål til passagerernes forhold især om vinteren i regnvejr og snestorm blev ikke taget alvorligt. Derfor stemte jeg mod vejprojektet oprindeligt, fordi det kunne medføre en alvorlig serviceforringelse for togpassagererne.

Desværre ser det ud til, at jeg fik ret på det punkt. Men jeg forestillede mig da ikke, at den ny perronbro og Trampe i den grad ville være er et problem for de svage trafikanter.

Folks klager bliver mødt med Bare rolig, om to år bliver det hele løst , - Vi kan ikke servicere alle. - Når man lavet noget nyt, vil det skabe gener . - Det er Banedanmark, der har anvist hvordan broen skal se ud, inklusive den såkaldte trampe, så vi kan ingenting gøre . Udtalt af formand for Teknisk udvalg Johannes Vesterby

Transportministeren er blevet spurgt om forholdene på Viborg station, og har netop svaret, at det ikke er noget han vil tage sig af.

Det er anlagt efter Banedanmarks retningslinjer, så det er kommunens problem.

Meget tyder på, at der ikke har været et ordentligt samarbejde mellem kommune og Banedanmark i et så vigtigt projekt. Hvorfor har det fungeret så dårligt, at man er havnet i denne situation, hvor alle fralægger sig ansvaret?

Hvorfor skal passagerer på perronøen ikke have ordentlige forhold, mens de venter på toget, når nu stationen ikke skal bruges mere?

Hvorfor har man ikke taget højde for, at elevatoren er for lille. Hvorfor har man ikke indregnet bygning af en ny større moderne elevator.

Hvorfor er der to smalle baner til trækkende cyklister, og ikke to brede til barnevogne, cykelanhængere. Brede baner ville kunne løse nogle af problemerne.

Hvis handicaporganisationer og Dansk cyklistforbund har været inddraget, hvorfor er de så ikke blevet taget alvorligt?

Mener de ansvarlige for perronbro og perronø virkelig, at vi skal vente to år på en bedre løsning, indtil den anden større banebro er færdig?

De nuværende forhold vil jage en del af passagererne væk fra den kollektive trafik og forhindre passage over sporene for de svage trafikanter. Det er en skandale, som kan få folk til at tage bilen, og købe ind ude i Storcentret i stedet for i midtbyen. Og hvad med dem, der ikke har en til at hjælpe sig i det daglige?

Jeg vil nu henvende mig til byråd og forvaltning for at få belyst sagen. Jeg vil foreslå, at man i det mindste hiver nogle midler op af kassen til en ny, større moderne elevator. Og får den bygget i en vis hast. Det kan afhjælpe en del af problemet.

Uddeling af årets utilgængelighedspris finder sted mandag d. 12 december kl. 15.15 ved Viborg station, på trampen- perronbroen.

Prisen tildeles Viborg kommune og overrækkes til formanden for Teknisk udvalg Johannes Vesterby.

Prisen gives både for de forringede adgangsforhold ved den nye perronbro/Trampen for alle gangbesværede, cyklister med flere, - og for de forringede forhold for togpassagerer på perronøen.

Viborg kommune og Banedanmark har tilsyneladende ikke formået at samarbejde i et så vigtigt projekt, hvor alle parter fralægger sig ansvaret.

En sådan indsats bør ikke gå upåagtet hen.