Unge kan rejse billigere med bus, tog og letbane

Studiepladsen er sikret, folkeskolens afgangsbevis inden for rækkevidde og forude venter sommerferien. Inden de matematiske formler skiftes ud med boardingpas, solbriller og frihed, er det en god id at få styr på, hvordan vejen til ungdomsuddannelsen skal tilbagelægges. Skal det ske med bus, tog eller letbane, opfordrer Midttrafik til, at de unge får bestilt deres Ungdomskort inden de går på sommerferie.

Ungdomskort til unge på ungdomsuddannelse

Med et Ungdomskort kan unge, der går på en ungdomsuddannelse rejse frit mellem uddannelse og hjem eller inden for det prisområde, de bor i. Rejser man i Midttrafik, men uden for sit prisområde, kan man nøjes med at købe en børnebillet. Rejser man med DSB eller Arriva tog skal man købe en ungbillet. Alt afhængig af rejsemønster kan der være mange penge at spare.

Bestil nu, så er billetten sikret til studiestart

Der er cirka fire ugers leveringstid på Ungdomskortet, som bliver tilsendt med posten. Vil man være sikker på, at man kan rejse til ungdomspris fra første skoledag, skal man bestille Ungdomskortet, inden man går på sommerferie.

På midttrafik.dk er der en trin-for-trin vejledning til bestilling af Ungdomskort med mange gode tips. Det er for eksempel nødvendigt, at den unge er SU-berettiget og har et NemID. Er det mor, der betaler, er det bedre at opgive mors mailadresse, så betalingslinket sendes til rette sted m.m.

Ungdomskort til unge på videregående uddannelse og 16-19 årige, der ikke er under uddannelse

Ungdomskortet kan også være et godt tilbud til unge, der går på en videreuddannelse eller unge mellem 16-19 år, som ikke er under uddannelse. Tilskuddet er mindre, men rejser man 4 zoner eller længere hver dag, kan der være mange penge at spare.

Ændringer af bustider pr. 1. juli

Midtjyllands trafik oplyser i øvrigt, at de pr. 1. juli har lavet ændringer i blandt andet bustiderne for rute 53, som betjener mange skoler på strækningen mellem Herning og Viborg. Ændringerne sker af hensyn til uddannelsessøgende og pendlere i både Viborg og Herning.

Hidtil har det ikke været muligt at få ruten tilpasset alle folkeskolerne langs ruten samt ungdomsuddannelserne i både Herning og Viborg, hvilket har betydet, at enkelte skoler langs ruten har haft meget lange ventetider inden eller efter skoletiden. Med de nye ændringer er ruten tilrettelagt, så den bedst muligt passer til alle folkeskolernes ringetider samt ringetiderne på ungdomsuddannelserne i både Herning og Viborg. Derudover er enkelte aftenafgange flyttet lidt, så det bliver muligt at rejse fra Flyvestation Karup til Sjælland via tog fra Herning om aftenen.